Укрзализныця меняет вид вагонов: появились первые фото

Как теперь выглядят "праздничные" вагоны поезда №738/737 Киев-Запорожье - смотрите в нашем материале ниже.

Как выглядят "праздничные" вагоны

О том, что вагоны поезда, который курсирует по популярному среди пассажиров маршруту - от Киева до Запорожья, изменились, сообщили в Facebook УЗ.

По словам представителей Укрзализныци, это один из сюрпризов, которые компания готовит ко Дню Независимости.

"Менее двух недель осталось до одной из самых выдающихся дат в истории Украины - Дня Независимости. В рамках праздничных мероприятий Укрзализныця подготовила несколько интересных сюрпризов. Один из них - оформление вагонов поезда №738/737 Киев-Запорожье с использованием айдентики, разработанной Министерство культуры и информационной политики Украины к 30-летию Независимости Украины", - говорится в сообщении.

Вагоны поезда Киев-Запорожье адаптировали ко Дню Независимости (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Салон вагонов, к слову, изменений не претерпел.

Реакция сети

Не все украинцы поражены такими изменениями. Большинство из комментаторов считают, что УЗ имеет более насущные проблемы, требующие решения.

Почините эскалатор в помещении Киевского вокзала

Как насчет того, чтобы в честь Независимости хотя бы на главном вокзале поднять платформы до уровня пола вагонов? Или это уже на 50 лет независимости?

Лучше бы поездов добавили в сторону моря... Вот был бы праздник

На электричке старой такое надо нарисовать, чтобы было видно, как они за 30 лет похорошели.

На некоторые из этих комментариев в УЗ ответили. В частности, объяснили, почему нельзя "поднять платформы".

"Во-первых, платформы на вокзале построены по государственным стандартам. Во-вторых, вы же понимаете, сколько средств на это нужно и насколько это масштабная работа? Это не просто "поднятие", это полная реконструкция комплекса..."- пояснили работники УЗ.