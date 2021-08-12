Вот так выглядит новый поезд Укрзализныци внутри: появилось первое видео

Укрзализныця недавно запустила новый поезд №287 Киев-Одесса. Это так называемый "элитный" поезд с душем внутри .

Известный блогер Олег Васильев проехался в этом поезде и показал видео из купе.

Как выглядит поезд внутри

Этот поезд состоит из немецких вагонов габарита RIC (модели 14328), которые на самом деле должны ездить на международных сообщениях.

В каждом купе - три кровати (в поезде Киев-Одесса одна из них зафиксирована посередине, таким образом в купе можно ехать только вдвоем), рукомойник со смесителем, розетка 220 В, вешалка для одежды, мультимедийная система, панель индикации. Есть даже дверной глазок, через который можно глянуть, что происходит в коридоре. Также в вагоне присутствует душевой шланг, который располагается в туалете сбоку нерабочего тамбура.

Эти вагоны изготовлены в 1980-1990-х годах.

Заметим, что в составе поезда есть два вагона модели 61-7034, выпущенные на Крюковском вагоностроительном заводе (они схожи с немецкими). В них имеется в том числе полноценная душевая кабина.

Купе вагона модели 61-7034 (фото: kvsz.com)

"Как по мне, то вполне неплохая альтернатива другим поездам, особенно, в период пиковых перевозок. Такие же вагоны, рассчитанные на три человека в купе, ездят в странах ЕС, поэтому у украинцев есть возможность почувствовать особенности зарубежных железных дорог", - прокомментировал Васильев свою поездку.

Из "минусов" поезда можно назвать то, что его нельзя подавать к высоким перронам. Ведь, учитывая меньший габарит кузова, между платформой и самим вагоном возникает в таком случае очень большой промежуток.



Добавим, что поезд №287 будет ездить через день по нечетным числам до конца лета: из Киева он отправляется в 00:55, а обратно из Одессы - в 13:33. При этом, 21 августа 2021 года поезд не будет курсировать "по техническим причинам".

Поездка из столицы в Одессу длится чуть более девяти с половиной часов.