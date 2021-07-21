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Украину на Олимпиаде в Токио будет представлять самый молодой чемпион

Автор: Роман Мирончук

Олимпиада 2020 в Токио начнется уже совсем скоро - в пятницу, 23 июля. В составе сборной Украины по прыжкам в воду заявлен самый молодой в истории чемпион Европы по водным видам спорта Алексей Середа.

Об этом говорится в сюжете "5 канала".

Титул чемпиона Европы Алексей получил в возрасте 13 лет. Сейчас спортсмену 15, и он решительно настроен на олимпийские игры. Парень рассказал, что последнее время проводил усиленные тренировки.

"У меня в неделю 10 тренировок, каждая из которых длится 3 часа", - сказал Алексей.

Благодаря таким тренировкам и успешным выступлениям на квалификации 6 наших олимпийцев завоевали семь лицензий, две из которых у Алексея. Он будет выступать и в индивидуальной программе, и в дуэте с напарником Олегом Сербиным.

Украину на Олимпиаде представит самый молодой чемпион (видео: YouTube)

Напомним, церемония открытия Олимпийских игр пройдет в Токио на Национальном стадионе в пятницу, 23 июля. Мероприятие начнется в 14:00 по киевскому времени. При этом трибуны будут пустыми в связи с пандемией коронавируса.

Ранее стало известно, кто понесет флаг Украины на открытии Олимпиады – это будут олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин.

Такое решение приняли на общекомандных сборах Олимпийской команды Украины.

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