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Стало известно, кто понесет флаг Украины на открытии Олимпиады-2020 в Токио

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Киев, Среда 21 июля 2021 15:49
Стало известно, кто понесет флаг Украины на открытии Олимпиады-2020 в Токио Фото: Елена Костевич и Богдан Никишин понесут флаг Украины на открытии Олимпиады-2020 в Токио (noc-ukr.org)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин понесут флаг Украины на церемонии открытия Олимпиады-2020 в Токио. Решение принималось общекомандных на сборах национальной команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины.

Такое решение было принято на общекомандных сборах Олимпийской команды Украины.

В НОК отметили, что впервые в истории проведения Олимпийских игр страны-участницы имеют сразу два знаменосца - женщину и мужчину. "Это связано с активной позицией Международного Олимпийского Комитета по отстаиванию принципов гендерного равенства", - уточнили в комитете.

"Эти Игры уже пятые в моей карьере. Если откровенно, то я всегда мечтала выполнить эту почетную миссию", - сказала Елена Костевич.

Богдан Никишин в свою очередь поблагодарил сборную за оказанное доверие и уважение. "Положительно отношусь к том, что будет два знаменосца. Это прекрасная инициатива и будет здорово, если это станет доброй традицией", - добавил он.

Олимпийские игры 2020 стартуют в Токио 23 июля. Украину представят 158 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах). Кто именно будет бороться за медали - в материале РБК-Украина.

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