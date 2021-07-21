RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україну на Олімпіаді в Токіо представлятиме наймолодший чемпіон

Автор: Роман Мирончук

Олімпіада 2020 на Токіо почнеться вже зовсім скоро - в п'ятницю, 23 липня. У складі збірної України зі стрибків у воду заявлений наймолодший в історії чемпіон Європи з водних видів спорту Олексій Середа.

Про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

Титул чемпіона Європи Олексій отримав у віці 13 років. Зараз спортсмену 15, і він рішуче налаштований на олімпійські ігри. Хлопець розповів, що останнім часом проводив посилені тренування.

"У мене в тиждень 10 тренувань, кожне з яких триває 3 години", - сказав Олексій.

Завдяки таким тренуванням і успішним виступам на кваліфікації 6 наших олімпійців завоювали сім ліцензій, дві з яких в Олексія. Він буде виступати і в індивідуальній програмі, і в дуеті з напарником Олегом Сербіним.

Україна на Олімпіаді представить наймолодший чемпіон (відео: YouTube)

Нагадаємо, церемонія відкриття Олімпійських ігор пройде в Токіо на Національному стадіоні у п'ятницю, 23 липня. Захід розпочнеться о 14:00 за київським часом. При цьому трибуни будуть порожніми у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Раніше стало відомо, хто понесе прапор України на відкритті Олімпіади - це будуть олімпійська чемпіонка з кульової стрільби Олена Костевич і чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин.

Таке рішення прийняли на загальнокомандних зборах Олімпійської команди України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіадаспортсмен