Украину на Олимпиаде в Токио будет представлять самый молодой чемпион
Олимпиада 2020 в Токио начнется уже совсем скоро - в пятницу, 23 июля. В составе сборной Украины по прыжкам в воду заявлен самый молодой в истории чемпион Европы по водным видам спорта Алексей Середа.
Об этом говорится в сюжете "5 канала".
Титул чемпиона Европы Алексей получил в возрасте 13 лет. Сейчас спортсмену 15, и он решительно настроен на олимпийские игры. Парень рассказал, что последнее время проводил усиленные тренировки.
"У меня в неделю 10 тренировок, каждая из которых длится 3 часа", - сказал Алексей.
Благодаря таким тренировкам и успешным выступлениям на квалификации 6 наших олимпийцев завоевали семь лицензий, две из которых у Алексея. Он будет выступать и в индивидуальной программе, и в дуэте с напарником Олегом Сербиным.
Украину на Олимпиаде представит самый молодой чемпион (видео: YouTube)
Напомним, церемония открытия Олимпийских игр пройдет в Токио на Национальном стадионе в пятницу, 23 июля. Мероприятие начнется в 14:00 по киевскому времени. При этом трибуны будут пустыми в связи с пандемией коронавируса.
Ранее стало известно, кто понесет флаг Украины на открытии Олимпиады – это будут олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин.
Такое решение приняли на общекомандных сборах Олимпийской команды Украины.