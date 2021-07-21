ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україну на Олімпіаді в Токіо представлятиме наймолодший чемпіон

Новость на русском →
Середа 21 липня 2021 21:08
Україну на Олімпіаді в Токіо представлятиме наймолодший чемпіон Фото: Україна на Олімпіаді представить наймолодший чемпіон (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Олімпіада 2020 на Токіо почнеться вже зовсім скоро - в п'ятницю, 23 липня. У складі збірної України зі стрибків у воду заявлений наймолодший в історії чемпіон Європи з водних видів спорту Олексій Середа.

Про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

Титул чемпіона Європи Олексій отримав у віці 13 років. Зараз спортсмену 15, і він рішуче налаштований на олімпійські ігри. Хлопець розповів, що останнім часом проводив посилені тренування.

"У мене в тиждень 10 тренувань, кожне з яких триває 3 години", - сказав Олексій.

Завдяки таким тренуванням і успішним виступам на кваліфікації 6 наших олімпійців завоювали сім ліцензій, дві з яких в Олексія. Він буде виступати і в індивідуальній програмі, і в дуеті з напарником Олегом Сербіним.

Україна на Олімпіаді представить наймолодший чемпіон (відео: YouTube)

Нагадаємо, церемонія відкриття Олімпійських ігор пройде в Токіо на Національному стадіоні у п'ятницю, 23 липня. Захід розпочнеться о 14:00 за київським часом. При цьому трибуни будуть порожніми у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Раніше стало відомо, хто понесе прапор України на відкритті Олімпіади - це будуть олімпійська чемпіонка з кульової стрільби Олена Костевич і чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин.

Таке рішення прийняли на загальнокомандних зборах Олімпійської команди України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада спортсмен
LITE
21 липня не починайте нових справ і не подорожуйте: що можна і не можна робити в цей день
21 липня не починайте нових справ і не подорожуйте: що можна і не можна робити в цей день