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Украину наводнили фальшивые деньги: как определить подлинность купюр

STYLERЖизнь    26.01.2020 - 09:31
Украину наводнили фальшивые деньги: как определить подлинность купюр
Фальшивомонетчики в Украине (Коллаж РБК-Украина)

В торговых точках Украины наплыв фальшивых купюр

В Украине активизировались мошенники, которые расплачиваются в торговых точках фальшивыми купюрами. Самые распространенные купюры – номиналом в 200 гривен. Подделки отличаются высоким качеством печати и преступникам удалось воссоздать светящиеся в УФ-лучах защитные элементы и рельефный рисунок.

Однако определить подделку все-таки можно. Все поддельные купюры, которые обнаружили в январе в торговых точках, были с 17 разными номерами. Также на них был указан один и тот же год выпуска – 2014. Стоит отметить, что оригинальные купюры той же серии должны быть датированы 2007 годом.

Украину наводнили фальшивые деньги: как определить подлинность купюр

Фальшивые купюры наводнили Украину

Высокое качество бумаги, а также имитация ультрафиолетовых защитных элементов и рельефная печать, поставили под риск тех продавцов и кассиров, у которых рабочее место оснащено только детекторами с УФ-лучами. А вот тем, у кого стоят дополнительно инфракрасные и магнитные детекторы контроля, бояться нечего – купюра не проходит проверку.

Кроме того, в сети появились фотографии поддельных купюр, на которых можно увидеть отличительные черты фальшивок. Цвета на купюрах отличаются от настоящих, так как все изображения выполнены цветной струйной печатью. Рельефность элементов нащупать можно, но имитация не совпадает с изображением.

Украину наводнили фальшивые деньги: как определить подлинность купюрНа оборотной стороне купюры не имитирован цвет оптически переменного изображения цифрового номинала. Кроме того, части сквозного цифрового элемента при рассмотрении банкноты на свет, не совпадают. Микротексты плохо читаются, а латентное изображение номинала купюры не имитировано.

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