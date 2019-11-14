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В Украине активизировались мошенники с фальшивыми деньгами

STYLERЖизнь    14.11.2019 - 21:25
В Украине активизировались мошенники с фальшивыми деньгами
Мошенники в Украине предлагают купить фальшивые деньги (фото: коллаж РБК-Украина)

В интернете мошенники активно распространяют рекламу покупки фальшивых денег

В Украине мошенники через интернет активно продают фальшивые деньги. При этом поддельные гривны очень популярны. Злоумышленники не просто продают такие деньги, но и оправдывают свои действия тем, чтобы люди, таким образом, наказывали государство. Об этом сообщает InternetUA.

Некоторые сервисы, на которых предлагают фальшивые деньги, работают уже достаточно долгое время. Они устраивают акции и привлекают новых покупателей. Таким образом, с фальшивомонетничеством связано большое количество людей, как в Украине, так и за пределами государства.

Много фальшивых денег попадает в Украину из "ДНР" и "ЛНР". Но, тем не менее, в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, в стране наблюдалось снижение количества и общей суммы поддельных банкнот гривны.

В Украине активизировались мошенники с фальшивыми деньгами

Скриншоты объявлений

По данным НАБУ, 99% поддельных банкнот гривны изготавливались с помощью струйных и лазерных принтеров. Остальные фальшивки были изготовлены полиграфическим способом.

В Украине активизировались мошенники с фальшивыми деньгами

Скриншоты объявлений

Чаще всего фальшивыми деньгами расплачивались на кассах заведений быстрого питания, торговли и автозаправочных станций.

Чтобы обезопасить себя от поддельных купюр необходимо придерживаться следующих правил:

  • Используйте безналичный расчет;
  • Желательно купить портативный детектор банкнот, который позволит проверять купюры, не отходя от кассы;
  • Обменивать валюту лучше в банках или проверенных обменниках;
  • Не меняйте мелкие деньги на более крупные в местах массовой торговли или по просьбе прохожих;
  • Всегда проверяйте деньги на месте. Если купюра у вас вызывает подозрение,, то попросите ее заменить.

Если вы обнаружили поддельные деньги, то сразу же сообщите об этом в полицию. Если вы знаете, где получили подделку, то в судебном порядке можете потребовать возмещения затрат.

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