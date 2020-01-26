Україну заполонили фальшиві гроші: як визначити справжність купюр

Фальшивомонетники в Україні (Колаж РБК-Україна)

У торгових точках України наплив фальшивих купюр

В Україні активізувалися шахраї, які розплачуються в торгових точках фальшивими купюрами. Найпоширеніші купюри номіналом у 200 гривень. Підробки відрізняються високою якістю друку і злочинцям вдалося відтворити світяться в УФ-променях захисні елементи та рельєфний малюнок.

Однак визначити підробку все ж таки можна. Всі підроблені купюри, які виявили у січні в торгових точках, були з 17 різними номерами. Також на них був зазначений один і той же рік випуску – 2014. Варто відзначити, що оригінальні купюри тієї ж серії повинні бути датовані 2007 роком.

Фальшиві купюри заполонили Україну

Висока якість паперу, а також імітація ультрафіолетових захисних елементів і рельєфний друк, поставили під ризик тих продавців і касирів, у яких робоче місце оснащене тільки детекторами з УФ-променями. А от тим, у кого стоять додатково інфрачервоні та магнітні детектори контролю, боятися нічого – купюра не проходить перевірку.

Крім того, в мережі з'явилися фотографії підроблених купюр, на яких можна побачити відмінні риси фальшивок. Кольори на купюрах відрізняються від справжніх, оскільки всі зображення виконані кольоровою струменевою печаттю. Рельєфність елементів намацати можна, але імітація не збігається з зображенням.

На зворотному боці купюри не імітований колір оптично змінного зображення цифрового номіналу. Крім того, частини наскрізного цифрового елемента при розгляді банкноти на світло, не збігаються. Мікротексти погано читаються, а латентне зображення номіналу купюри не імітовано.