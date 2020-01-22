Украину наводнили новые подделки 200 гривен: как отличить от настоящих

В Украине появились новые фальшивые гривны (иллюстративное фото: flickr.com/ssu)

Поддельные гривны на первый взгляд сложно отличить от настоящих

В Украине появился новый вид фальшивых гривен. Их качество настолько высоко, что не распознается в торговых сетях. О том, что купюра поддельная, узнают, лишь когда она доходит до банка. Как отличить фальшивку от настоящих денег - в материале Styler.

Речь идет о 200 гривнах 2007 года выпуска, изготовлены они на качественной специально защищенной бумаге, и на деньгах присутствует ряд защитных элементов.

Об этом говорится во внутреннем письме Нацбанка №50-0006/2697, пишет Страна.

В Нацбанке отметили, что поддельные купюры "нарисованы" под серию 2007 года, но год выпуска на них указан 2014-й. По всей площади банкноты виден водяной знак в виде темных и светлых букв "S".

Фальшивомонетчики повторили защитные элементы подлинных купюр, это:

многотоновый водяной знак - портрет Леси Украинки имитирован на противоположной стороне белым цветом;

в толще бумаги есть защитная лента, текст на ней читается;

флуоресценцию ленты в ультрафиолете имитировали - голубой и желтый цвета приближены к оригиналу. Имитация флуоресценции ленты не совпадает с ее печатным изображением, которое видно в УФЛ в виде темной полосы;

невидимые при дневном свете защитные волокна имитированы печатью, в УФЛ имеют красного и зеленого цвета флуоресценцию, как и у подлинных купюр.

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Какие признаки фальшивомонетчикам не удалось повторить достоверно:

все изображения выполнены цветной струйной печатью, при этом цвета лишь приближены к цветам настоящих банкнот;

рельефность элементов печати можно "нащупать", но иммитация тиснения не совпадает с напечатанным изображениями;

УФ-защита имитирована, цвета флуоресцирующих изображений лишь приближены к оригиналу, при этом флуоресценция не совпадает с напечатанными изображениями;

эффект изменения цвета оптически переменного изображения цифрового номинала "200" на лицевой стороне купюры не имитирован;

части сквозного элемента (цифры "200") при рассмотрении банкноты на свет в подделках совпадают;

латентное изображение номинала "200" не имитировано;

микротексты читаются частично.

Фальшивые 200 грн (фото: strana.ua)

В НБУ также обнародовали серийные номера, под которыми появляются подделки: ББ 3999969, ББ 9660933, ББ 9953999, БТ 5509969, БТ 6006653, БТ 6699969, БТ 6935055, БТ 6935003, БТ 9369653, ТБ 0333535, ТБ 3630933, ТБ 5063995, ТБ 6955993, ТБ 9053935, ТТ 6003969, ТТ 9909363, ТТ 990936.

Ранее мы писали, что сливочное масло, которое продается в Украине, проверили на фальсификат. Результаты оказались неутешительными, поскольку каждая пятая пачка масла - подделка.