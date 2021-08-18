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На Украину налетит ураган: какие области затопит

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет сильные ливни, град, порывистый ветер, грозы в некоторые области. А похолодание распространится с запада и севера дальше по стране.

Где будут сильные осадки - читайте ниже в нашем материале.

"19 августа в центральных (кроме Винницкой), южных, днем также в восточных областях грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с, ночью в центральных и южных областях местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", - сообщили в Украинском гидрометцентре.

Судя по картам синоптиков, осадки завтра вероятны повсюду, кроме северных и западных областей.

Температура завтра будет +21+25 на большинстве территорий. На юге, в Полтавской, Днепропетровской области +26+29 градусов, а на востоке +30+33. На западе ночью синоптики прогнозируют похолодание до +9+11 градусов.

В Киеве на Спас днем +21+23 градуса, ночью +15+17, осадки маловероятны.

Скрин: Погода в Украине 19 августа (meteo.gov.ua)

О дождях и похолодании, которое распространится дальше по стране ранее предупредила также и синоптик Наталка Диденко.

Отметим, что вечером 17 августа и в ночь на 18-е, ураган пронесся по Львовской, Хмельницкою и части Черновицкой области.

Ранее синоптики также рассказали, будут ли в Киеве дожди на праздничные выходные приуроченные ко Дню Независимости.

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Погода в Украине