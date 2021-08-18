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На Україну налетить ураган: які області затопить

Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні принесе сильні зливи, град, поривчастий вітер, грози в деякі області. А похолодання пошириться із заходу і півночі далі по країні.

Де будуть сильні опади - читайте нижче в нашому матеріалі.

"19 серпня в центральних (крім Вінницької), південних, вдень також у східних областях грози, місцями град, шквали 15-20 м/с, вночі в центральних і південних областях місцями значні дощі (I рівень небезпеки, жовтий)", - повідомили в Українському гідрометцентрі.

Судячи з карт синоптиків, опади завтра ймовірні всюди, крім північних і західних областей.

Температура завтра буде +21+25 на більшості територій. На півдні, в Полтавській, Дніпропетровській області +26+29 градусів, а на сході +30+33. На заході вночі синоптики прогнозують похолодання до +9+11 градусів.

У Києві на Спас вдень +21+23 градуси, вночі +15+17, опади малоймовірні.

Скрін: Погода в Україні 19 серпня (meteo.gov.ua)

Про дощі і похолодання, яке пошириться далі по країні раніше попередила також і синоптик Наталка Діденко.

Відзначимо, що ввечері 17 серпня і в ніч на 18-те, буревій пронісся Львівською, Хмельницькою та частиною Чернівецької області.

Раніше синоптики також розповіли, чи будуть у Києві дощі на святкові вихідні приурочені до Дня Незалежності.

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