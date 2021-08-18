Похолодает до +21 и зальет дождями: где в Украине сильно испортится погода
Погода в Украине испортится в четверг, 19 августа. Похолодание распространится вглубь страны, а ряд областей накроет сильными дождями.
Что будет с погодой завтра - читайте ниже в нашем материале.
По прогнозу Наталки Диденко, погода на Яблочный Спас, 19 августа, даст "маячок на грядущий сентябрь."
В большинстве областей в четверг воздух будет свежим, +22+27, а утром и ночью - прохладно, +10+16 градусов.
А вот до Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Херсонской области прохлада не дойдет, но градусы все же немного снизятся, +27+29 градусов.
Жара завтра задержится на востоке, тут +28+32 градуса.
Где пройдут дожди на Спас
Осадки в этот день ожидаются в центральных областях, на юге и местами на востоке. На западе и севере Украины 19-го августа осадки маловероятны.
В Украинском гидрометцентре прогнозируют сильные дожди в ряде областей: Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской.
Скрин: Погода в Украине 19 августа (meteo.gov.ua)
Какой будет погода в Киеве
По словам Диденко, в Киеве на Спаса еще может задержаться облачность, однако дожди в столице завтра - вряд ли.
В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +22+24 градусов.
Ранее синоптики также рассказали, какой будет погода в Киеве на День Независимости и предпраздничные дни.