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Похолодает до +21 и зальет дождями: где в Украине сильно испортится погода

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Среда 18 августа 2021 14:15
Похолодает до +21 и зальет дождями: где в Украине сильно испортится погода Фото: Погода в Украине испортится (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине испортится в четверг, 19 августа. Похолодание распространится вглубь страны, а ряд областей накроет сильными дождями.

Что будет с погодой завтра - читайте ниже в нашем материале.

По прогнозу Наталки Диденко, погода на Яблочный Спас, 19 августа, даст "маячок на грядущий сентябрь."

В большинстве областей в четверг воздух будет свежим, +22+27, а утром и ночью - прохладно, +10+16 градусов.

А вот до Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Херсонской области прохлада не дойдет, но градусы все же немного снизятся, +27+29 градусов.

Жара завтра задержится на востоке, тут +28+32 градуса.

Где пройдут дожди на Спас

Осадки в этот день ожидаются в центральных областях, на юге и местами на востоке. На западе и севере Украины 19-го августа осадки маловероятны.

В Украинском гидрометцентре прогнозируют сильные дожди в ряде областей: Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской.

Похолодает до +21 и зальет дождями: где в Украине сильно испортится погода

Скрин: Погода в Украине 19 августа (meteo.gov.ua)

Какой будет погода в Киеве

По словам Диденко, в Киеве на Спаса еще может задержаться облачность, однако дожди в столице завтра - вряд ли.

В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +22+24 градусов.

Ранее синоптики также рассказали, какой будет погода в Киеве на День Независимости и предпраздничные дни.

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