ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Синоптики рассказали, зальет ли Киев дождем на День Независимости

Новина українською →
Киев, Среда 18 августа 2021 13:19
Синоптики рассказали, зальет ли Киев дождем на День Независимости Фото: Синоптики рассказали про погоду на День Независимости (faceboo.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве готовятся к грандиозному празднованию 30-летия Независимости Украины. Синоптики рассказали, какой будет погода в столице 24 августа и в предпраздничные дни, на которые запланировано много мероприятий на открытом воздухе.

Прогноз погоды с 19 по 24 августа - смотрите ниже в нашем материале.

По прогнозу Наталки Диденко, праздничные выходные будут умеренно теплыми, а осадки ожидаются минимальными, да и то - ночью.

22 августа дождя не предвидится. Днем будет +24 градуса, вечером +18+20 градусов.

А вот в ночь с 22 на 23 августа вероятны небольшие осадки.

На День государственного флага, 23-го августа, в Киеве будет солнечно, +25 градусов.

Такой же будет погода и на День Независимости, солнечной и без осадков. Температура +24+26 градусов, ночью - идеально для гуляний, +18+20.

На Яблочный Спас, 19 августа, в столице, по словам синоптика, может задержаться облачность, но осадки маловероятны.

В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +22+24 градусов.

Синоптики Gismeteo дают менее оптимистичный прогноз, не исключая вероятности влажности, облачности и дождей на праздничные дни. Они, напомним, будут длиться с 21 по 24 августа, а 23-й число украинцы должны будут отработать в субботу, 28 августа.

Синоптики рассказали, зальет ли Киев дождем на День Независимости

Скрин: Прогноз погоды для Киева на 10 дней (gismeteo.ua)

Ранее синоптики напугали украинцев затяжным похолоданием, рассказав, что будет с погодой в стране до конца августа.

Читайте РБК-Украина в Google News
День независимости Украины
LITE
Праздник 18 августа: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины
Праздник 18 августа: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины