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Украину накрыло мощным ураганом: деревья падали, как спички

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Среда 18 августа 2021 09:22
Украину накрыло мощным ураганом: деревья падали, как спички Украину накрыло ураганом (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине 17 августа пронесся мощный ураган. Он затронул Львовскую область, Хмельницкую и часть Черновицкой.

Так, о последствиях урагана на Буковине пишет издание "Молодой буковинец".

Отмечается, что стихия повалила десятки деревьев и обесточила некоторые населенные пункты.

Местные жители сообщили, что с сначала прошел ливень с грозой и шквалами, после которых автомобильные трассы укрылись листьями и поваленными частями деревьев.

По словам черновчанина Ярослава Адамчука, такая ситуация возникла сегодня в результате непогоды на участке автодороги "Черновцы-Берегомет".

Украину накрыло мощным ураганом: деревья падали, как спички

Ураган затронул также часть бывшего Новоселицкого района. Как сообщает издание "Район-Инфо", в результате непогоды пострадали деревья на автодороге в села Брест и Малиновка.

Украину накрыло мощным ураганом: деревья падали, как спичкиУкраину накрыло мощным ураганом: деревья падали, как спички

Пострадали деревья на автодороге Брест - Малиновка (facebook.com/rayoninfo)

Дожди затопили Хмельницкий

В Хмельницком прошел дождь, который затопил улицы города. Непогода валила деревья и обесточила часть города. Стихия началась в 5 вечера и за короткое время превратила город в Венецию. Об этом сообщает издание "Є".

Отмечается, что местами ливень сопровождался градом и шквальным ветром. В частности, сильно затопило часть улицы Панаса Мирного на Озерной. На отрезке улицы рядом с озером вода полностью заполнила дорогу и потоком стекала прямо в водоем.

Также местніе жители сообщают, что местами выпал большой град.

Украину накрыло мощным ураганом: деревья падали, как спички

Как мы сообщали ранее, Львов снова накрыло ураганом.

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