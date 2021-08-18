ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На Украину налетит ураган: какие области затопит

Новина українською →
Среда 18 августа 2021 20:30
На Украину налетит ураган: какие области затопит Фото: Погода в Украине принесет ураган и ливни
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет сильные ливни, град, порывистый ветер, грозы в некоторые области. А похолодание распространится с запада и севера дальше по стране.

Где будут сильные осадки - читайте ниже в нашем материале.

"19 августа в центральных (кроме Винницкой), южных, днем также в восточных областях грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с, ночью в центральных и южных областях местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", - сообщили в Украинском гидрометцентре.

Судя по картам синоптиков, осадки завтра вероятны повсюду, кроме северных и западных областей.

Температура завтра будет +21+25 на большинстве территорий. На юге, в Полтавской, Днепропетровской области +26+29 градусов, а на востоке +30+33. На западе ночью синоптики прогнозируют похолодание до +9+11 градусов.

В Киеве на Спас днем +21+23 градуса, ночью +15+17, осадки маловероятны.

На Украину налетит ураган: какие области затопит

Скрин: Погода в Украине 19 августа (meteo.gov.ua)

О дождях и похолодании, которое распространится дальше по стране ранее предупредила также и синоптик Наталка Диденко.

Отметим, что вечером 17 августа и в ночь на 18-е, ураган пронесся по Львовской, Хмельницкою и части Черновицкой области.

Ранее синоптики также рассказали, будут ли в Киеве дожди на праздничные выходные приуроченные ко Дню Независимости.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
LITE
Праздник 18 августа: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины
Праздник 18 августа: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины