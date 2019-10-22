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Украину накрыло сильным туманом: в аэропортах даже отменяют рейсы

STYLERЖизнь    22.10.2019 - 12:48
Украину накрыло сильным туманом: в аэропортах даже отменяют рейсы
Туман в Киеве (facebook.com/airportkiev)

Большинство территории Украины окутали туманы

Практически во всех областях Украины утром 22 октября наблюдались туманы. Над территорией страны сейчас царит антициклон, а Укргидрометцентр, в свою очередь, предупреждает об опасности тумана, который может создать опасную аварийную обстановку. Пользователи социальных сетей делятся фотографиями и видео природного явления.

Украину накрыло сильным туманом: в аэропортах даже отменяют рейсыТуман в Винницкой области (соцсети)

В Киеве утренний туман жители столицы наблюдают уже не первый день. По словам людей, город напоминает Лондон.

Украину накрыло сильным туманом: в аэропортах даже отменяют рейсы

Украину накрыло сильным туманом: в аэропортах даже отменяют рейсы

Туман в Киеве (соцсети)

Отметим, что из-за тумана в киевском аэропорту отменены или перенесены некоторые рейсы. Об этом сообщают в пресс-службе аэропорта.

"Отменены ночной рейсы в Варшаву (LOT), в связи с возвращением самолета в аэропорт вылета. Причиной возвращения самолета авиакомпании LOT назад в Варшаву стали неблагоприятные погодные условия", - говорится в сообщении аэропорта.

Украину накрыло сильным туманом: в аэропортах даже отменяют рейсыАэропорт Киев не принимает некоторые рейсы из-за тумана (facebook.com/airportkiev)

Кроме этого, два рейса из Рима (Alitalia) и Кельн (WizzAir) были перенаправлены к запасному аэродрому в Борисполь. Пассажиров, которые должны были лететь обратными рейсами в Рим и в Берлин, перевезли автобусами в аэропорт Борисполь.

В Украине ожидается туман
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