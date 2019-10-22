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Україну накрило сильним туманом: в аеропортах навіть скасовують рейси

STYLERЖиття    22.10.2019 - 12:48
Україну накрило сильним туманом: в аеропортах навіть скасовують рейси
Туман в Києві (facebook.com/airportkiev)

Більшість території України огорнули тумани

Практично у всіх областях України вранці 22 жовтня спостерігалися тумани. Над територією країни зараз панує антициклон, а Укргідрометцентр, у свою чергу, попереджає про небезпеку туману, який може створити небезпечну аварійну обстановку. Користувачі соціальних мереж діляться фотографіями і відео природного явища.

Україну накрило сильним туманом: в аеропортах навіть скасовують рейсиТуман у Вінницькій області (соцмережі)

У Києві ранковий туман жителі столиці спостерігають вже не перший день. За словами людей, місто нагадує Лондон.

Україну накрило сильним туманом: в аеропортах навіть скасовують рейси

Україну накрило сильним туманом: в аеропортах навіть скасовують рейси

Туман в Києві (соцмережі)

Зазначимо, що з-за туману в київському аеропорту скасовані або перенесені деякі рейси. Про це повідомляють у прес-службі аеропорту.

"Скасовано нічний рейси до Варшави (LOT), у зв'язку з поверненням літака в аеропорт вильоту. Причиною повернення літака авіакомпанії LOT назад до Варшави стали несприятливі погодні умови", - говориться в повідомленні аеропорту.

Україну накрило сильним туманом: в аеропортах навіть скасовують рейсиАеропорт Київ не приймає деякі рейси через туман (facebook.com/airportkiev)

Крім цього, два рейси з Риму (Alitalia) і Кельн (WizzAir) були перенаправлені до запасного аеродрому в Бориспіль. Пасажирів, які повинні були летіти зворотними рейсами в Рим і Берлін, перевезли автобусами в аеропорт Бориспіль.

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