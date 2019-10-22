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Завтра Украину накроют туманы

Новости » Общество    22.10.2019 - 11:40
Завтра Украину накроют туманы
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Завтра в Украине будет еще тепло, без осадков

Погода в Украине 23 октября будет еще теплой, температура воздуха днем достигнет +16+21. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко в Facebook.

Как отмечает синоптик, завтра Украина попадает в зону деятельности антициклона Majla2 и поэтому в большинстве областей все, как всегда - без осадков, туманы. Она сообщает, что температура воздуха составит +16+21.

Кроме того, по прогнозу Диденко, в Киеве среда будет с туманами, дожди маловероятны, температура воздуха +17+19.

Завтра Украину накроют туманыФото: погода в Украине (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, что по данным синоптиков Украинского Гидрометцентра, в Украине сегодня сохраняется тепло. Температура ночью составит +4 +9 тепла, на западе страны и побережье морей до +12. Днем ожидается от +15 до +20 тепла, в западных областях до +23 градусов. Ночью и в первой половине дня туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек.

На востоке переменная облачность, днем ожидается +17+19, а ночью +5+8. Кроме того, в Запорожской и Донецкой областях днем будет +16+18. Юг Украины будет теплый, днем ожидается +18+20, ночью будет +8+11.

Отметим, синоптики и спасатели предупреждали о сильных туманах в Украине в первой половине дня.

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