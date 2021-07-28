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Украину накроет шквалами с градом и раскалит до +35: новые карты погоды

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Среда 28 июля 2021 20:40
Украину накроет шквалами с градом и раскалит до +35: новые карты погоды Коллаж РБК-Украина: Погода в Украине принесет шквалы, град и жару
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине серьезно испортится в четверг, 29 июля. Синоптики предупредили про вероятность шквал с градом в ряде областей, а часть страны будет припекать до +35 градусов.

Что будет с погодой завтра и когда похолодает - читайте ниже в нашем материале.

"29 июля днем в Украине, кроме южных областей, грозы, в западных и центральных областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - сообщили в Украинском гидрометцентре.

Согласно картам синоптиков, наименьшая вероятность осадков завтра в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и Крыму.

Температура в четверг самая невысокая будет на западе - от +26 до +30, на юге жара от +30 до +35, а на остальной территории +28+32 градуса.

В Киеве также вероятна гроза и дождь, температура +29+31 градус, ночью +18+20.

Украину накроет шквалами с градом и раскалит до +35: новые карты погоды

Скрин: Погода в Украине 29 июля (meteo.gov.ua)

Также синоптики предупреждают о высокой вероятности пожаров.

"29 июля в восточных, Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Житомирской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - добавили в гидрометцентре.

В начале августа нас ждет резкое похолодание

Синоптики рассказали, что со вторника, 3 августа, в Украину придет резкое похолодание. Температура местами снизится до +20 градусов. А конец июля будет дождливым.

Ранее про вероятность гроз со шквалами и высокую температуру предупредила также синоптик Наталка Диденко.

Также спасатели рассказали, как уберечь свое имущество и жизнь, если вас внезапно застала гроза.

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