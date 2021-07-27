В Украину идет резкое похолодание до +18 днем: дата

Погода в Украине резко изменится в первых числах августа. Синоптики прогнозируют похолодание в некоторых областях до +18+20 градусов. Кроме того будет много осадков.

Что будет с погодой в стране в ближайшие десять дней - читайте ниже в нашем материале.

Согласно прогнозу Gismeteo, температура резко снизится 3-5 августа. До этого времени будет тепло и даже жарко, +27+32 градуса.

Свежий воздух зайдет с запада, где уже в последние дни июля ожидается +25. А 3 августа синоптики прогнозируют тут +18 днем. Затем похолодание расползется на северные, центральные, южные и восточные области.

На севере и в части центре 3-5 августа ожидается +20+22, в остальных областях станет свежее до +23+26.

Синоптики также прогнозируют, что до конца июля в стране будет дождливо, особенно в западных и северных областях.

Ниже смотрите прогноз погоды для Киева, Львова, Харькова, Днепра, Одессы.

Скрин: Погода в Украине, прогноз на 10 дней (gismeteo.ua)

Ранее про снижение температуры в начале августа также предупредила синоптик Наталка Диденко.

"Ощутимое снижение температуры воздуха придет в Украину на следующей неделе, в начале августа", - написала синоптик.

Какая температура прогнозируется в августе

Согласно данным Украинского гидрометцентра, в августе 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 20-25 градусов тепла, в Карпатах 16-18 градусов. Это на 1-1,5 градусов выше климатической нормы.