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Україну накриє шквалами з градом і розжарить до +35: нові карти погоди

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Середа 28 липня 2021 20:40
Україну накриє шквалами з градом і розжарить до +35: нові карти погоди Колаж РБК-Україна: Погода в Україні принесе шквали, град і спеку
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні серйозно зіпсується у четвер, 29 липня. Синоптики попередили про ймовірність шквал з градом у ряді областей, а частину країни припікатиме до +35 градусів.

Що буде з погодою завтра і коли похолодає - читайте нижче в нашому матеріалі.

"29 липня вдень в Україні, крім південних областей, грози, в західних і центральних областях в окремих районах град і шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", - повідомили в Українському гідрометцентрі.

Згідно з картами синоптиків, найменша ймовірність опадів завтра в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та Криму.

Температура в четвер найбільш невисока буде на заході - від +26 до +30, на півдні спека від +30 до +35, а на решті території +28+32 градуси.

В Києві також ймовірна гроза і дощ, температура +29+31 градус, вночі +18+20.

Україну накриє шквалами з градом і розжарить до +35: нові карти погоди

Скрін: Погода в Україні 29 липня (meteo.gov.ua)

Також синоптики попереджають про високу ймовірність пожеж.

"29 липня в східних, Сумській, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Івано-Франківській, Тернопільській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Житомирській областях і в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - додали в Гідрометцентрі.

На початку серпня нас чекає різке похолодання

Синоптики розповіли, що з вівторка, 3 серпня, в Україну прийде різке похолодання. Температура місцями знизиться до +20 градусів. А кінець липня буде дощовим.

Раніше про ймовірність гроз зі шквалами і високу температуру попередила також синоптик Наталка Діденко.

Також рятувальники розповіли, як уберегти своє майно і життя, якщо вас раптово застала гроза.

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