На Украину надвигается сильная гроза: как уберечь себя и свое имущество
Фото: На Украину надвигается сильная гроза (facebook.com/UkrHMC)
В Украине 18 мая началась активная грозовая деятельность. Синоптики предупредили, что непогода будет бушевать и дальше и рассказали, как уберечь себя и свое имущество.
Об этом сообщила прессслужба Украинского гидрометценра.
"18 мая в Украине грозы, кроме северных областей, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - предупредили в гидрометцентре.
Как вести себя во время грозы, чтобы не пострадать:
- Если вы дома, закройте все окна и двери, в помещении должно быть сквозняка, чтобы не привлечь шаровую молнию.
- Если вы в авто, переждите там, но не паркуйтесь возле высоких деревьев или конструкций. Желательно опустить/снять антенну, закрыть окна, остановиться и переждать непогоду.
- Можно переждать непогоду в доме с громоотводом.
- Если вы в поле, лучше найдите углубление. Желательно, чтобы место было сухим, ведь влажная земля сильнее проводит электричество. Не ложитесь, лучше присядьте, чтобы иметь как можно меньше площади прилегания к земле.
- Выключите все электрические приборы из сети.
Что нельзя категорически делать в грозу
- Нельзя прятаться от ливня под деревом: оно притягивает молнии. Кроме того, есть опасность падения тяжелых ветвей.
- Избегайте металлических заборов, стен, возле которых растут деревья, уличных фонарей, металлических башен, опор электропередач.
- Если вы оказались в лесу - не прячьтесь от грозы на возвышении. Держитесь мест, где есть низкие деревья. Дуб, тополь, сосна и ель лучше проводят электрические разряды, поэтому рядом с ними находиться более опасно! Обратите внимание - нет ли рядом деревьев, ранее пораженных грозой, расщепленных. В таком случае лучше держаться подальше от этого места.
- Если у вас с собой есть зонт, ни в коем случае не раскрывайте его, ведь металлические прутья притягивают разряды.
- Нельзя купаться в водоемах во время грозы. Если вы на лодке и видите, что приближается непогода, старайтесь как можно быстрее добраться до берега.
- Не звоните с мобильного телефона - сразу отключите его, ведь есть большая угроза попадания молнии.
Ранее мы писали, что в Карпаты пришла зима в мае. В горах выпал снег, который сняли на фото.