ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Украину накроет редкостный атмосферный фронт: синоптики объяснили явление

Вторник 21 июля 2020 15:25
Украину накроет редкостный атмосферный фронт: синоптики объяснили явление
Погода в Украине (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине в среду будет уникальной

Погода в Украине принесет похолодание вместе с атмосферным фронтом в среду, 22 июля. Но, что самое необычное, дожди в этот день не ожидаются. Синоптик Наталка Диденко объяснила такое явление, а в Укргидрометцентре показали новые карты погоды.

Так, по данным Диденко в Facebook, завтрашний фронт снизит температуру на Севере, а также в Винницкой и Черкасской областях, а на Западе, где и так не жарко, температура удержится на сегодняшних значениях.

"Следовательно, в этих районах и областях, о которых вспомнили, ожидается завтра днем +20+25 градусов. На остальной территории Украины - Юг, Восток и большинство Центра - удержится высокая температура воздуха, +25+32 градуса", - написала синоптик и добавила, что ветер будет умеренным.

Интересно, что обычно атмосферный фронт приносит с собой дожди. Но не завтра. Дело в том, что мощный антициклон Albreght так упорно будет "выталкивать фронт", что он просто не будет успевать "поналивать дождей".

Но вероятность осадков все же будет в таких регионах: Прикарпатье, Полтавская, Харьковская и Луганская области.

В Киеве в среду похолодает до +22+24 градусов, дожди маловероятны.

В Украинском гидрометцентре показали на картах, где будут дожди и какая температура ожидается в среду, 22 июля.

Украину накроет редкостный атмосферный фронт: синоптики объяснили явление

Погода в Украине 22 июля (фото: meteo.gov.ua)

А вот сегодня, 21 июля, Киев затопило ливнями и засыпало градом. В сети появились фото и видео.

Ранее мы писали, что из-за изменений климата метеорологи просят украинцев привыкать к таким стихийным явлениям, как тропические ливни и смерчи.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Погода
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь