Україну накриє рідкісний атмосферний фронт: синоптики пояснили явище

Погода в Україні (фото: pixabay)

Погода в Україні у середу буде унікальною

Погода в Україні принесе похолодання разом з атмосферним фронтом у середу, 22 липня. Але, що найбільш незвичайно, дощі у цей день не очікуються. Синоптик Наталка Діденко пояснила таке явище, а в Укргідрометцентрі показали нові карти погоди.

Так, за даними Діденко в Facebook, завтрашній фронт знизить температуру на Півночі, а також у Вінницькій і Черкаській областях, а на Заході, де і так не жарко, температура утримається на сьогоднішніх значеннях.

"Отже, у цих районах та областях, про які згадали, очікується завтра вдень +20+25 градусів. На решті території України - Південь, Схід і більшість Центру - утримається висока температура повітря, +25+32 градуси", - написала синоптик і додала, що вітер буде помірним.

Цікаво, що зазвичай атмосферний фронт приносить з собою дощі. Але не завтра. Річ у тому, що потужний антициклон Albreght так наполегливо буде "виштовхувати фронт", що він просто не буде встигати "поналивати дощів".

Але ймовірність опадів все ж буде в таких регіонах: на Прикарпатті, Полтавська, Харківська та Луганська області.

У Києві в середу похолодає до +22+24 градусів, дощі малоймовірні.

В Українському гідрометцентрі показали на картах, де будуть дощі і яка температура очікується в середу, 22 липня.

Погода в Україні 22 липня (фото: meteo.gov.ua)

А от сьогодні, 21 липня, Київ затопило зливами і засипало градом. У мережі з'явилися фото і відео.

Раніше ми писали, що через зміни клімату метеорологи просять українців звикати до таких стихійних явища, як тропічні зливи й смерчі.