Украине грозят серьезные бедствия из-за изменений климата: метеорологи обновили прогноз

В Украине серьезно меняется климат (фото: pixabay)

Климатологи предсказывают усиление мощных природных бедствий в Украине

Синоптики говорят, что из-за изменений климата в Украине, количество осадков и их интенсивность будет увеличиваться. Кроме того, они будут более разрушительными и бедственными, и к этой ситуации нам придется привыкать.

Увеличение количества осадков метеорологи наблюдают в течение последних десятилетий. И связано это, по словам заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Веры Балабух с "интенсивностью конвенции", пишет Obozrevatel.

Метеоролог объясняет, что причина в повышении температуры в умеренных широтах, где довольно много влаги. Это приводит к образованию мощных облаков, возникают шквалы, стал чаще выпадать град, а его размеры - крупнее.

Интересно, что в Украине температура повышается быстрее, чем в целом в Европе. Поэтому изменения у нас мощнее и интенсивнее, и такая тенденция продолжится в будущем.

При этом увеличится не только сила осадков, но и продолжительность бездождевого периода.

Синоптики говорят, что самым опасным в Украине будет оставаться Карпатский регион, ведь именно тут развиваются мощные конвективные облака. Но подтопления и мощные осадки вероятны по всей стране.

"Если мы говорим о возможных подтоплениях и интенсивных осадках, то они будут наблюдаться на всех территориях", - рассказала Балабух и добавила, что еще одна угроза таких явлений - их сложно прогнозировать, а следовательно подготовиться к разрушительным последствиям.

Отметим, что смерчи, о которых мы ранее слышали лишь в сводках зарубежных новостей, становятся все привычнее для нашей страны. Так, в июне смерч под Херсоном разрушил дома и вырвал деревья.

А синоптики стали прогнозировать не только грозы и шквалы, но и вероятность смерчей. Так, Наталка Диденко говорит, что 7 июля из-за сильных перепадов температуры на Западе и Востоке есть вероятность таких явлений.

Ранее мы писали, что часть Украины затопит 7-9 июля. Спасатели и синоптики рассказали, какие области пострадают от шторма.

Также специалисты назвали больше 10 причин, кроме вырубки лесов, почему затопило Карпаты.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Светлана Мащенко