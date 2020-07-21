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Киев затопило ливнями и засыпало градом: появились фото и видео

Киев, Вторник 21 июля 2020 14:49
Киев затопило ливнями и засыпало градом: появились фото и видео
По Киеву пронеслась непогода (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Киев пострадал от ливня и града во вторник, 21 июля

В Киеве днем, 21 июля, пронеслись мощные ливни с грозами, а местами даже с градом. Разгул непогоды попал на фото и видео очевидцев. Непогода налетела резко, застав многих людей посреди улицы.

На одном из видео, люди, вероятно отдыхающие у реки, прячутся под мостом. Но и такое укрытие не помогает - мощные шквалы с дождем и градом сдувают все на своем пути.

Киев накрыло ливнем (видео: Telegram/Kiev News)

Сильный дождь с градом застал и автомобилистов неподалеку от метро "Берестейская".

"А у нас ураган, ливень, град..." - пишут пользователи.

У Києві пройшов дощик...

Опубліковано Киев Оперативный Вівторок, 21 липня 2020 р.

Из-за ливня машины плавали (видео: facebook.com/KyivOperativ)

В сети Instagram появились также фото с сегодняшней непогодой.

Киев затопило ливнями и засыпало градом: появились фото и видеоКиев затопило ливнями и засыпало градом: появились фото и видео

В Киеве 21 июля был ливень с градом (фото: maksym.kosheliev; shapoklyka)

А вот на Facebook-странице Киев Оперативный появилось фото огромного дерева, что упало на "Шулявке". Пострадало припаркованное авто.

"На улице Полевой, 24-Д, дерево вырвало с корнем и упало на машину. К счастью, никто не пострадал, кроме "железного коня", - говорится в сообщении.

Киев затопило ливнями и засыпало градом: появились фото и видео

В Киеве из-за грозы упало дерево (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Отметим, что метеорологи просят украинцев привыкать к таким стихийным явлениям, как тропические ливни и смерчи. Это связано с изменениями климата, как в Украине, так и в мире.

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