Украину в ближайшие часы накроет гроза: синоптики предупредили об опасности

Штормовое предупреждение объявлено синоптиками по всей Украине на среду, 22 мая, а в Киеве в ближайшее время может начаться гроза. Об этом информирует Украинский гидрометцентр.

Так, в сообщении сказано, что в ближайшие часы в Киеве и области возможно резкое ухудшение погоды. Причем это предупреждение действует до 21:00 сегодня.

"Гроза (I уровень опасности, "желтый"). Действует с 09:00 до 21:00 среды, 22 мая", - говорят в Гидрометцентре.

В Украине объявили штормовое предупреждение (фото: meteo.gov.ua)

Синоптики предупреждают также и о грозе и сильном порывистом ветре в ряде других регионов.

"На Левобережье местами град и шквалы 15-20 м/с; на Закарпатье, в Приазовье, на Кировоградщине, Днепропетровщине и Полтавщине местами значительные дожди", - сказано в сообщении.

Отметим, что спасатели ДСНС рекомендуют при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

К слову, недавно мы писали о мощном смерче, который пронесся над селом в Черновицкой области и повырывал деревья с корнями. В сеть выложили видео разрушительного природного явления.

Напомним, жители Прикарпатья страдают от сильных затоплений. В сети публикуют фото и видео поселков и городов, где дороги и дворы домов превратились в бурлящие потоки.