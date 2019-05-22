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Синоптики предупреждают о грозе в Киеве

Новости » Общество    22.05.2019 - 12:57
Синоптики предупреждают о грозе в Киеве
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Погода ухудшится во второй половине дня

Погода в Киеве во второй половине дня 22 мая ухудшится - ожидается гроза. Об этом сообщают пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По данным Украинского гидрометцентра, ожидается I уровень опасности, желтый.

Управление по вопросам гражданской защиты напоминает основные правила поведения во время грозы. В частности, на природе следует:

  • спуститься в низину;
  • отойти от одиночных деревьев, столбов, вышек;
  • отойти подальше от водоемов;
  • на открытой местности спрятаться в ямку (ров), а группе людей следует расположиться в одиночку;
  • снять с себя металлические вещи и положить отдельно от себя;
  • если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя);
  • в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах

Во время грозы нельзя:

  • прятаться под высокими деревьями;
  • сидеть на полянах;
  • прятаться под скалами;
  • идти открытой местностью в мокрой одежде или плотной группой;
  • купаться.

Жителям Киева рекомендуть при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Ранее сообщалось, что погода в Украине завтра, 23 мая, сохранится дождливой в большинстве областей, ожидаются грозы. В Киеве в четверг окажется во влажной атмосфере, есть вероятность дождя с грозой, но и прояснения с солнцем также будут присутствовать.

РБК-Украина писало, что погода в Украине 22 мая 2019 будет преимущественно дождливой, с порывами ветра и шквалами, температура воздуха днем будет достигать +25.

В Украине сегодня дожди почти по всей территории, температура до +25 В Украине из-за непогоды обесточены 146 населенных пунктов
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