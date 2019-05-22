Україну в найближчі години накриє гроза: синоптики попередили про небезпеку

Штормове попередження оголошено синоптиками по всій Україні на середу, 22 травня, а в Києві найближчим часом може початися гроза. Про це інформує Український гідрометцентр.

Так, в повідомленні сказано, що в найближчі години у Києві та області можливе різке погіршення погоди. Причому це попередження діє до 21:00 сьогодні.

"Гроза (I рівень небезпеки, "жовтий"). Діє з 09:00 до 21:00 середи, 22 травня", - кажуть в Гідрометцентрі.

В Україні оголосили штормове попередження (фото: meteo.gov.ua)

Синоптики також попереджають про грози та сильний поривчастий вітер в ряді інших регіонів.

"На Лівобережжі місцями град і шквали 15-20 м/с; на Закарпатті, в Приазов'ї, на Кіровоградщині, Дніпропетровщині та Полтавщині місцями значні дощі", - сказано в повідомленні.

Зазначимо, що рятувальники ДСНС рекомендують при падінні дерев або гілок, при травмуванні людей негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

До речі, нещодавно ми писали про потужний смерчі, який пронісся над селом у Чернівецькій області та повиривав дерева з корінням. В мережу виклали відео руйнівного природного явища.

Нагадаємо, жителі Прикарпаття страждають від сильних затоплень. В мережі публікують фото і відео селищ і міст, де дороги та двори будинків перетворилися на вируючі потоки.