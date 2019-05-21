Стихийное бедствие: города на Прикарпатье превратились в реки (фото, видео)

Потоп на западе Украины (коллаж: РБК-Украина)

Потоп на Западе Украины пытаются ликвидировать спасатели ГСЧС

Западную Украину продолжает поливать дождями. Люди в соцсетях публикуют видео с залитыми потоками воды городами и селами и продолжают надеяться на скорое прекращение непогоды. Особенно от стихии страдает Прикарпатье.

В пгт Солотвин Богородчанского района Ивано- Франковской области, автотранспорт едва пробирается по улицам, которые превратились в бурные потоки.

Потоп на западе Украины (видео: YouTube/Ivan Machuk)

В селе Гвизд Надвирнянского района Ивано- Франковской области из-за сильных дождей затапливает жилые дома. Видео непогоды опубликовал Василий Будзак в Facebook.

Потоп на западе Украины (видео: facebook.com)

Вода сплошным грязным поток льется через дворы и улицы.

Потоп на западе Украины (видео: facebook.com)

"Деревня Гвизд. 1:00 назад. Вовремя вернул обратно. Боюсь думать, что там сейчас происходит. Половину села уже затопило. Вода прибывает. Дождь капает", - подписал видео очевидец.

Потоп на западе Украины (видео: facebook.com)

Сообщается, что реки, которые в результате сильных ливней 20 мая, вышли из берегов, повредили также мосты и дороги в Богородчанском, Кольском, Надвирнянском, Галицком и Долинском районах Ивано-Франковской области, сообщает ГСЧС.

На помощь жителям были привлечены почти сотня спасателей в области, 20 единиц техники и 6 плавсредств. От стихии спасены 35 человек, из них 5 детей; эвакуированы 25 человек, из них 7 детей; отбуксирован 10 автомобилей (из них 2 автобуса, в которых находилось 14 человек).

Потоп на западе Украины (фото: facebook.com)

Улицы в Калуше Ивано-Франковской области стали реками. Автомобили, окунувшиеся по самые фары в потоки, пытаются проехать по ним. Об этом сообщает Игорь Зинкевич в Facebook.

Потоп на западе Украины (видео: facebook.com)

Напомним, ранее мы сообщали о мощном смерче, который пронесся над селом в Черновицкой области и повырывал деревья с корнями.

К слову, недавно ураган снес 100 гектаров деревьев под Житомиром. Смерч, который пронесся через Новоград-Волынский, Емильчино и Городницу, беспощадно изуродовал лес.