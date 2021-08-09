На Украину надвигается атмосферный фронт: как изменится погода на неделе

Но не все так просто.

Погода в Украине в ближайшие дни принесет дожди, а местами и грозы. Все из-за атмосферного фронта, который приблизится во вторник, 10 августа.

Какой будет погода в ближайшие дни в Украине, когда ждать летних дождей, и будет ли снова жарко - рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook , показав новые карты.

Какой будет погода в Украине

По словам синоптика, шанс на дожди, судя по ближайшей синоптической перспективе, есть только во вторник.

"Кратковременные грозовые дожди 10 августа из-за деятельности атмосферного фронта и, так называемой, линии восхождения, вдоль которой сходятся ветры разных направлений и возрастает вероятность дождя, будут выпадать неравномерно", - пишет Диденко.

Карта погоды на 10 августа facebook.com/tala.didenko)

Только северо-западная часть Украины удержится от осадков.

"Кто отдыхает на Шацких озерах - тому будет ясно и сухо", - шутит синоптик.

Карта погоды на 10 августа facebook.com/tala.didenko)

Температура воздуха в Украине существенно на неделе не будет меняться.

Так, в течение 10 августа самым свежим останется запад Украины - +23...+ 27 градусов, на юге и востоке будет преобладать жара +28...+33. На остальной территории ожидается +26...+30 градусов.

В Киеве 10 августа местами вероятен кратковременный дождь и гроза. Дневная температура воздуха будет достигать +28...+30 градусов.

По словам Диденко, неделя в целом окажется в поле повышенного атмосферного давления, антициклональном, поэтому серьезных осадков ожидать не стоит.

"Ближайшие выходные, 14 августа (на Маковея) и 15 августа, обещают в Украине замечательную погоду - солнышко, белые облака, комфортную температура воздуха не выше +24...+30 градусов", - прогнозирует синоптик.

"Хотя сегодня и понедельник - говорят, тяжелый день - поэтому будем выравнивать балласт, гармонизировать настроение и рабочее душевное состояние планами и мечтами на ближайший уик-энд. Потому что, напоминаю, летних выходных осталось раз-два-три. Буквально", - резюмировала Наталья.