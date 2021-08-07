"Снежный" град под Одессой переполошил украинцев: какие еще сюрпризы готовит погода (видео)
На трассе Одесса - Николаев водители увидели необычайное явление - августовский "снег", который на самом деле оказался очень мелким градом вперемешку с дождем, обильно засыпавшим дорогу на довольно большом участке пути.
Видео такой "аномалии" 7 августа очевидцы активно публикуют в сети.
На кадрах видно, что белое покрывало накрыло трассу и обочины, а сами водители позируют на фоне неожиданного "снега".
Кроме того, льдинки с неба при температуре воздуха вышео +20 градусов довольно быстро растаяли, и из-за обилия такого выпавшего града образовались большие лужи - словно мелкие озера.
Видео: на трассе Одесса - Николаев 7 августа выпал мелкий град, похожий на снег
Видео: "снежный" град 7 августа шокировал водителей на трассе Одесса - Николаев
Видео: движение авто было затруднено из-за града, похожего на снег 7 августа
"Снежный" сюрприз привел к затруднению движения на трассе. Кроме того, дорогу блокировали также ветви и деревья, вырванные из-за сильного ветра накануне.
В сети появилась масса публикаций об августовском "снеге" в южных регионах, и украинцы принялись живо обсуждать, какие еще фокусы готовит погода.
На трассе Одесса - Николаев 7 августа выпал мелкий град, похожий на снег (фото: t.me / "ХО" / Odessa Info / facebook.com)
Сегодня ранее в Одесской области ухудшилась погода, и прошел сильный ливень ближе к Николаевской области, да и в сам Николаев, как пишут в горожане в интернете, тоже заливало дождем, а также выпал град.
Отметим, что перед этим синоптики Укргидрометцентра сделали предупреждение об ухудшении погоды в половине областей, и объявили на 7 августа штормовое предупреждение. Так, непогода - в отдельных районах град и шквалы - ожидаются сегодня в центральных, восточных и южных регионах.
Кроме того, метеорологи рассказали о непростой погоде и в ночь на воскресенье, 8 августа. Так, грозовые дожди со шквалами, иногда с градом, прогнозируется в Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях. Тоже объявлено штормовое предупреждение.
Ранее мы писали о том, что 6 августа под Полтавой прошелся ураган, который срывал крыши и деревья, пробивал ветвями авто и погрузил область во тьму.