Народный синоптик озвучил прогноз на осень: два "бабьих лета" и ранний снег
Погода в Украине сейчас достаточно комфортная, но уже есть прогноз на осенние месяцы.
Его озвучил сайту "Сегодня" народный синоптик Леонид Горбань.
Так, эксперт сообщил, что летняя температура будет длиться первые десять дней сентября. А вот любимых периодов всех людей - "бабьего лета" будет два - в третьей декаде сентября и в середине октября.
"Если вкратце – то в сентябре увидим еще 10 дней лета, со второй декады начнутся дожди и похолодает. В начале третьей декады сентября возможно два-три дня "бабьего лета". Холодный, но сухой октябрь порадует продолжительным "бабьим летом" в середине месяца и огорчит под конец сильными дождями и ночными морозами", - сообщил Горбань.
В ноябре 2021 года мы уже основательно почувствуем холод. В этом месяце будет много осадков и даже первый снег.
Также Горбань представил прогноз и на зиму. По его словам, она будет лютой.
"Но если в общих чертах, то зима будет холодной. Декабрь вижу суровым и морозным, с ледяными дождями в первой декаде и небольшим снегом во второй. К концу месяца ожидается настоящая зима: с морозами и снегопадами. Январь начнется потеплением, а мороз и снег придут на Старый новый год и продлятся до Крещения, 19 января, затем потеплеет. Февраль также окажется лютым, особо сильные морозы – во второй половине месяца", - резюмировал эксперт.
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