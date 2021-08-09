До України суне атмосферний фронт: як зміниться погода на тижні

Погода в Україні найближчими днями принесе дощі, а подекуди - і грози. Все через атмосферний фронт, який наблизиться у вівторок, 10 серпня. Але не все так просто.

Якою буде погода у найближчі дні в Україні, коли чекати літніх дощів, і чи буде знову спекотно - розповіла синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook, показавши нові карти.