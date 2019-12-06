Украину накроют дожди с мокрым снегом: каким областям не повезет

Погода в Украине продолжает радовать жителей страны солнечным и теплым декабрем без осадков. Но вскоре ситуация вновь изменится - в страну ворвется циклон с дождем и мокрым снегом. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Осадки в виде моросящих дождей придут в страну уже в субботу, 7 декабря. Циклон затронет лишь часть западных областей. Температурные показатели днем существенно не изменятся, но сильных ночных морозов не будет.

Завтра днем от +1 до +5, а на Юге - от +6 до +9 градусов. Ближайшей ночью от 0 до -5 мороза.

В Киеве в субботу немного похолодает - днем от +1 до +3, нынешней ночью -2... -4 мороза. Осадки маловероятны.

Погода в Украине 7 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

В воскресенье, 8 декабря, ожидается в северной части страны до +2... +5 градусов, морозы ночью уменьшатся, а на Западе в ночное время будет плюсовая температура.

При этом осадки в виде моросящих дождей накроют уже все западные области.

В понедельник, 9 декабря, синоптическая ситуация будет такой же.

Погода в Украине 8 и 9 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

А вот со вторника, 10 декабря, в западные области придут сильные дожди, местами с мокрым снегом. Север страны затянет облаками, но осадки тут маловероятны. При этом в южных областях существенно потеплеет - до +7... +11 градусов.

Со среды, 11 декабря, хмурая погода накроет всю страну, на Юге похолодает, а дожди с мокрым снегом переместятся в северо-восточные и юго-восточные области.

Погода в Украине 10 и 11 декабря (скрин: meteo.gov.ua)