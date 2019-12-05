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В Украину идет рекордное потепление: синоптики ошарашили прогнозом

STYLERЖизнь    05.12.2019 - 20:13
В Украину идет рекордное потепление: синоптики ошарашили прогнозом
Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине в скором времени снова резко поменяется

Погода в Украине в ближайшие дни снова кардинально изменится. В страну уже пришел антициклон с солнечной погодой днем и морозными ночами. Но вскоре синоптическая ситуация вновь поменяется. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, 6 декабря, теплее всего будет на Юге (от +6 до +9 градусов), в западном регионе +4... +7, а в остальных областях от +2 до +6 по Цельсию.

Ближайшей ночью сильные морозы на Закарпатье и Черновицкой области (-7... -11), в других западных областях - от -2 до -6, на Юге от +2 до -2, а на остальной территории -1... -4 мороза.

В последний рабочий день недели в стране продолжит царить антициклон с переменной облачностью, но без осадков.

В Киеве в пятницу, 6 декабря, днем +2... +4, ночью от -1 до -3 мороза. Без осадков.

В Украину идет рекордное потепление: синоптики ошарашили прогнозом

Погода в Украине 6 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

В субботу, 7 декабря, снова будет сухо, температура существенно не изменится, уйдут лишь сильные ночные морозы на Западе.

Воскресенье, 8 декабря, обозначится дождями по линии Севера, ночью по всей стране будет довольно тепло - от -1 до +3 градусов, днем от +2 до +5, на Юге +6... +9.

В Украину идет рекордное потепление: синоптики ошарашили прогнозомВ Украину идет рекордное потепление: синоптики ошарашили прогнозом

Погода в Украине 7 и 8 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

А вот с понедельника, 9 декабря, начнется существенное потепление в южных (+8... +11) и западных областях (+4... +8). Вместе с теплом на Запад и Север придут дожди.

Во вторник, 10 декабря, дожди, а местами с мокрым снегом, накроют уже всю страну, но тепло сохранится.

В Украину идет рекордное потепление: синоптики ошарашили прогнозомВ Украину идет рекордное потепление: синоптики ошарашили прогнозом

Погода в Украине 9 и 10 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

Синоптик дал "морозный" прогноз на декабрь и январь: землю полностью укроет снег За осень в Киеве зафиксировано 9 температурных рекордов
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