Україну накриють дощі з мокрим снігом: яким областям не пощастить

Погода в Україні продовжує радувати жителів країни сонячним і теплим груднем без опадів. Але незабаром ситуація знову зміниться - в країну увірветься циклон з дощем і мокрим снігом. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Опади у вигляді невеликих дощів прийдуть в країну вже в суботу, 7 грудня. Циклон торкнеться лише частини західних областей. Температурні показники повітря істотно не зміняться, але сильних нічних морозів не буде.

Завтра вдень від +1 до +5, а на Півдні - від +6 до +9 градусів. Найближчої ночі від 0 до -5 морозу.

У Києві в суботу трохи похолодає - вдень від +1 до +3, вночі -2... -4 морозу. Опади малоймовірні.

Погода в Україні 7 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

У неділю, 8 грудня, очікується в північній частині країни до +2... +5 градусів, морози вночі зменшяться, а на Заході в нічний час буде плюсова температура.

При цьому опади у вигляді дрібного дощу накриють вже всі західні області.

У понеділок, 9 грудня, синоптична ситуація буде такою ж.

Погода в Україні 8 та 9 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

А от з вівторка, 10 грудня, в західні області прийдуть сильні дощі, місцями з мокрим снігом. Північ країни затягне хмарами, але опади тут малоймовірні. При цьому в південних областях суттєво потеплішає - до +7... +11 градусів.

Із середи, 11 грудня, похмура погода накриє всю країну, на Півдні похолодає, а дощі з мокрим снігом перемістяться в північно-східні і південно-східні області.

Погода в Україні 10 і 11 грудня (скрін: meteo.gov.ua)