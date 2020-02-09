В Украину идет снежная буря: какие области под ударом

Погода в Украине в ближайшие дни будет по-настоящему опасной - в некоторых областях ожидаются снег, метели и сильный ветер до 30 метров в секунду. О непогоде предупредили синоптики Украинского гидрометцентра и Наталка Диденко.

Согласно прогнозу Диденко, в понедельник, 10 февраля, ветер будет не просто сильным, а очень сильным. Скорость ветра будет 15-25 м/с, а в Карпатах до 30 м/с. При этом в горах большая вероятность схождения лавин.

На Западе, а также на Винничине завтра днем ожидается дождь с мокрым снегом, а в Карпатах осадки будут сильными.

Что касается температуры, то в Украине потеплеет. Ближайшей ночью морозы снизятся, но не везде - на Востоке, Запорожье и Днепропетровщине ожидается до -10... -18 градусов.

Днем в большинстве областей столбики термометров покажут плюсовую температуру (+1... +8), а на Востоке морозно будет и днем (0... -5).

В Киеве ожидается мощный ветер. Но вместе с тем потеплеет. Ночью - небольшой минус, днем до +5 градусов. Утром понедельника будет сухо, днем увеличится облачность и влажность, а к вечеру в столицу придет мокрый снег и дождь.

Погода в Украине 10 февраля (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Синоптики Украинского гидрометцентра дают похожий прогноз. Согласно их картам, сильные осадки в виде дождя со снегом в понедельник ожидаются на Западе. Атмосферный фронт зацепит также Север страны (кроме Сумщины), а также Черкасскую и Винницкую области.

Самый мощный ветер завтра ожидается в западных областях, на остальных территориях порывы менее серьезные, но все же сильные.

Погода в Украине 10 февраля (фото: meteo.gov.ua)