В Україну йде сніжна буря: які області під ударом

Погода в Україні в найближчі дні буде по-справжньому небезпечною - в деяких областях очікуються сніг, хуртовини і сильний вітер до 30 метрів в секунду. Про негоду попередили синоптики Українського гідрометцентру і Наталка Діденко.

Згідно з прогнозом Діденко, в понеділок, 10 лютого, вітер буде не просто сильним, а дуже сильним. Швидкість вітру 15-25 м/с, а в Карпатах до 30 м/с. При цьому в горах велика ймовірність сходження лавин.

На Заході, а також на Вінничині завтра вдень очікується дощ з мокрим снігом, в Карпатах опади будуть сильними.

Що стосується температури, то в Україні потеплішає. Найближчої ночі морози знизяться, але не скрізь - на Сході, Запоріжжі та Дніпропетровщині очікується до -10... -18 градусів.

Вдень у більшості областей стовпчики термометрів покажуть плюсову температуру (+1... +8), а на Сході буде морозно і вдень (0... -5).

В Києві очікується потужний вітер. Але разом з тим потеплішає. Вночі - невеликий мінус, вдень до +5 градусів. Вранці понеділка буде сухо, вдень збільшиться хмарність і вологість, а до вечора у столицю прийде мокрий сніг і дощ.

Погода в Україні 10 лютого (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Синоптики Українського гідрометцентру дають схожий прогноз. Згідно їхніх карт, сильні опади у вигляді дощу зі снігом в понеділок очікуються на Заході. Атмосферний фронт зачепить також Північ країни (крім Сумщини), а також Черкаську та Вінницьку області.

Найпотужніший вітер завтра очікується в західних областях, на інших територіях пориви менш серйозні, але все ж сильні.

Погода в Україні 10 лютого (фото: meteo.gov.ua)