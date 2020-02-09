ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сильный ветер, снег и метели: в Украине объявили штормовое предупреждение

Новости » Общество     09.02.2020 - 14:59
Сильный ветер, снег и метели: в Украине объявили штормовое предупреждение
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Днем 10 февраля в Украине ожидается сильный ветер

Погода в Украине 10 февраля существенно испортится, ожидается сильный ветер, снег и метели. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что 10 февраля ночью в западных, северных и Винницкой областях, днем по всей Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. В Карпатах прогнозируется мокрый снег, метели (I уровень опасности, желтый), в западных областях - сильный ветер 25-30 м/с, на высокогорье Карпат 35-40 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

В Киевской области 10 февраля ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности желтый). В столице завтра также ожидается сильный ветер.

Кроме того, 10 февраля на высокогорье Закарпатской области, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

11 февраля в горах Львовской области будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним, ранее сообщалось, что погода в Украине в ближайшие дни снова кардинально изменится - после сильных морозов в страну вернется потепление до +9.

Сухо и мороз до -17: прогноз погоды на сегодня
Новости Украины ГидрометцентрШтормовое предупреждениеПогода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь