В Украину идет мощный циклон Ксантипп: синоптики предупредили об опасности

Погода в Украине 24 февраля, в понедельник, будет не самой приятной – по всей стране ожидаются сильные осадки, штормовой ветер, при этом все еще будет плюсовая температура воздуха. Максимальные показатели тепла ожидаются на юге Украины, где термометры покажут до +9 градусов.

Синоптики заявляют, что сильный мокрый снег будет идти в западных, центральных, северных и восточных областях. На юге – дожди. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Температура воздуха по Украине в среднем +2… +4 градуса тепла, на юге и в Закарпатской области - до +5… +9. В Киеве тоже мокрый снег и максимум +4 градуса.

Ночью 24 февраля в западных, днем в юго-восточных областях местами существенные осадки. Местами, кроме северо-восточной части, сильный ветер 25-28 м/с, в Карпатах даже будет доходить до 40 м/с. Также в горной местности ночью в понедельник снег, сильная метель, на дорогах снежные заносы, гололедица.

Погода в Украине 24 февраля (скриншот: meteo.gov.ua)

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призывает украинцев завтра воздержаться от походов в горы и рекомендует соблюдать правила безопасности. Также украинцам напомнили, что важно следить за снеголавинной ситуацией. Спасатели предупреждают, что 24 февраля в горах Ивано-Франковской области и высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним, что глобальное потепление может привести к проблемам со здоровьем у мужчин.