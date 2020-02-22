На Украину надвигается буря: какие области под ударом

Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине будет устрашающей в ближайшие дни

Погода в Украине в скором времени очень сильно испортится. На страну надвигается настоящая буря со штормовым ветром, ливнями, местами - вперемешку с мокрым снегом. Об этом свидетельствуют данные синоптиков Украинского гидрометцентра и Наталки Диденко.

По прогнозу Наталки Диденко активный циклон ворвется в страну уже в понедельник, 24 февраля. В Укргидрометцентре прогнозируют, что ухудшения погодных условий стоит ждать уже в воскресенье, 23 февраля.

Но сегодня, 22 февраля, погода в стране будут довольно спокойной, с умеренным теплом на Востоке (+2... +6) и высокой для февраля температурой в +4... +8 на остальных территориях. Небольшой дождь возможен на Запорожье, а на Донбассе - дождь со снегом. Ветер не сильный - от 5 до 10 метров в секунду.

В Киеве переменная облачность, +5... +7 на протяжение дня, ветер умеренный.

Погода в Украине 22 февраля (фото: meteo.gov.ua)

Уже 23 февраля страну накроют сильные дожди, а по северной и восточной границе - с мокрым снегом, на Юге и Закарпатье - незначительные осадки. Показатели термометров существенно не изменятся, но ветер усилится до 7-12 метров в секунду.

Погода в Украине 23 февраля (фото: meteo.gov.ua)

А вот 24 февраля украинцам стоит быть осторожными - ведь синоптики предупреждают о настоящей буре со штормовыми порывами от 17 до 22 метров в секунду.

"Он (циклон. - Ред.) принесет сильные осадки и, особенно обратите внимание, штормовой ветер сильнющий! Этот северо-западный гость будет не просто ветерком, свежим ветром... а именно штормовым ветром", - пишет Наталка Диденко.

По данным Укргидрометцентра, штормовые порывы такой силы будут на Правобережной Украине, на Левом берегу - ветер будет менее сильным (7-12 м/с).

По всей стране - сильные осадки вперемешку с мокрым снегом. А на Востоке и части Юга - мощные ливни со снегом. Лишь на Закарпатье - небольшой дождь. Температура снизится до +1... +6, в южных областях и на Закарпатье - на несколько градусов выше (+4... +8).

Погода в Украине 24 февраля (фото: meteo.gov.ua)

Стоит отметить, что после разгула стихии, 25 февраля в Украину вернется спокойная погода с минимальными осадками местами. А уже к среде, 26 февраля, стоит ждать потепления по всей стране, а на Западе воздух прогреется до аномальных для февраля +13 градусов.