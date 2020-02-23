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В Украине завтра ожидается штормовой ветер до 40 м/с

Новости » Общество     23.02.2020 - 10:15
В Украине завтра ожидается штормовой ветер до 40 м/с
Иллюстративное фото (Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images)

Объявлен оранжевый уровень опасности

В понедельник, 24 февраля, погода в Украине существенно ухудшится, ожидается сильный штормовой ветер. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, ночью 24 февраля в западных, а днем в юго-восточных областях местами ожидаются значительные осадки, а также порывы ветра до 25-28 метров в секунду на большинстве территории страны.

В Карпатах завтра прогнозируют значительный снег, сильные метели, а также снежные заносы и гололедицу на дорогах. Порывы ветра в регионе Карпат будут достигать 40 м/сек. В связи с приближением непогоды синоптики объявили второй (оранжевый) уровень опасности.

В Украине завтра ожидается штормовой ветер до 40 м/с

Напомним, ранее сообщалось, что в Карпатах сегодня, 23 февраля, сохранится высокая вероятность схода лавин. В горах Ивано-Франковской области синоптики объявили 3 уровень опасности.

Кроме того, синоптики предупреждали, что на Украину надвигается активный циклон. Ожидаются сильные метели и штормовые ветры. В частности, 24 февраля в Карпатах прогнозировали порывы ветра до 40 м/с, а также значительный снег и метели. Сегодня в Украине ожидаются порывы ветра до 22 м/сек.

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