В Украину идет аномальное тепло: синоптики назвали дату

Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине в ближайшую неделю может измениться

Погода в Украине в ближайшие дни принесет некоторое похолодание, но оно будет недолгим, и в начале второй декады января в страну придет потепление. При этом в некоторых регионах температура будет достигать аномальных для января показателей в +7 градусов по Цельсию. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра и ресурса Gismeteo.

Так, согласно данным Укргидрометцентра, в субботу, 4 января, в стране будет теплая зимняя погода - днем +1... +4, на Юге - от +3 до +6, но потом нагрянет похолодание. Ближайшей ночью от -1 до -5 по Цельсию.

На Западе, а также в Черниговской, Сумской областях вероятен мокрый снег с дождем, в остальных регионах осадки маловероятны.

В Киеве в первую субботу 2020 года днем +2... +4, ночью от -2 до -4, без осадков.

Погода в Украине 4 января (фото: meteo.gov.ua)

В воскресенье, 5 января, всю страну накроет циклон с мокрым снегом вперемешку с дождем, дневная и ночная температура будет балансировать на уровне 0... +2, теплее - в Крыму и на Закарпатье.

6 января стоит ждать прояснения, осадки локализуются лишь на Востоке. В страну вернутся ночные морозы до -4.

Погода в Украине 5 и 6 января (фото: meteo.gov.ua)

На Рождество 7 января, а также 8 января температура будет на уровне -1... +2, на Западе и Юге - теплее - до +4 градусов. Осадки вероятны в северных и западных областях.

Погода в Украине 7 и 8 января (фото: meteo.gov.ua)

После чего в Украине, по данным ресурса Gismeteo ожидается потепление. Так, 10-12 января температура во Львове и Одессе может достигать значений +5... +7 градусов. В Киеве потеплеет до +5, а в северо-восточном Харькове будет традиционно холоднее в эти дни - до +2 по Цельсию.

Погода в Киеве, Львове, Одессе и Харькове на неделю (скрин: gismeteo.ua)