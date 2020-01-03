ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Самый мощный звездопад начала 2020 года: как загадать правильное желание

STYLERЖизнь    03.01.2020 - 18:57
Самый мощный звездопад начала 2020 года: как загадать правильное желание
Звездопад Квадрантиды 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Звездопад Квадрантиды скоро достигнет своего пика

Метеорный поток Квадрантиды станет первым мощным звездопадом 2020 года. И хотя он начался еще 28 декабря, а продлится до 12 января, своего пика поток "падающих звезд" достигнет в ночь с 3 на 4 января.

Астрономы называют Квадрантиды одним из красивейших астрономических явлений начала года. А астрологи считают, что поскольку это событие совпадает с новогодними праздниками, то желания загаданные в ночь с 3 на 4 января имеют все шансы стать реальностью.

Когда смотреть звездопад

Самым лучшим временем для наблюдений является время с 23:00 и до восхода Солнца. В это время можно будет увидеть до 200 метеоров в час, оптические приборы для этого не обязательны. Для того, чтобы увидеть звездопад, нужно смотреть в сторону северо-восточного горизонта неба. Первый звездопад 2020 года обещает быть одним из самых ярких.

Источником ярких метеоров является пояс астероидов между Марсом и Юпитером, что во многом объясняет особую энергетику Квадрантид.

Марс считают покровителем смелых волевых людей, а Юпитер является символом мудрости, интеллекта, образования. Поэтому, в эту ночь лучше всего загадывать желания, связанные с этими сферами - жизненный выбор, новые начинания.

Как правильно загадать Квадрантидам желания

Астрологи советуют правильно настроиться прежде, чем отправлять во Вселенную свои желания. В течение дня нужно почаще думать о самой заветной своей мечте, визуализировать ее. Не лишним будет записать желание на бумаге, можно просматривать фото, которые могут придать образности вашей мечте.

Заветные слова нужно стараться произнести именно в тот миг, когда в небе происходит яркая вспышка. Но в условиях города это осложняется сильной иллюминацией, поэтому лучше выехать за город. Тем не менее, астрологи уверены, что в эту ночь загаданное даже дома желание будет обладать силой.

Главное - всем сердцем верить в то, что желание исполнится.

Эти знаки Зодиака осуществят все желания, загаданные в новогоднюю ночь Астролог назвал главных везунчиков января 2020: жизнь изменится навсегда
Новости Украины гороскопзвездопад
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь