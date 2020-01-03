В Україну йде аномальне тепло: синоптики назвали дату

Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні в найближчий тиждень може змінитися

Погода в Україні в найближчі дні принесе деяке похолодання, але воно буде недовгим, і на початку другої декади січня в країну прийде потепління. При цьому в деяких регіонах температура буде досягати аномальних для січня показників у +7 градусів за Цельсієм. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру і ресурсу Gismeteo.

Так, згідно з даними Укргідрометцентру, в суботу, 4 січня, в країні буде тепла зимова погода - вдень +1... +4, на Півдні - від +3 до +6, але згодом завітає похолодання. Найближчої ночі від -1 до -5 за Цельсієм.

На Заході, а також у Чернігівській, Сумській областях ймовірний мокрий сніг з дощем, в інших регіонах опади малоймовірні.

В Києві в першу суботу 2020 року вдень +2... +4, вночі від -2 до -4, без опадів.

Погода в Україні 4 січня (фото: meteo.gov.ua)

У неділю, 5 січня, всю країну накриє циклон з мокрим снігом упереміш з дощем, денна та нічна температура буде балансувати на рівні 0... +2, тепліше - в Криму і на Закарпатті.

6 січня варто чекати прояснення, опади локалізуються лише на Сході. В країну повернуться нічні морози до -4.

Погода в Україні 5 і 6 січня (фото: meteo.gov.ua)

На Різдво 7 січня, а також 8 січня температура буде на рівні -1... +2, на Заході і Півдні - тепліше - до +4 градусів. Опади ймовірні в північних і західних областях.

Погода в Україні 7 та 8 січня (фото: meteo.gov.ua)

Після чого в Україні, за даними ресурсу Gismeteo очікується потепління. Так, 10-12 січня температура у Львові та Одесі може досягати значень +5... +7 градусів. У Києві потеплішає до +5, а в північно-східному Харкові буде традиційно холодніше в ці дні - до +2 за Цельсієм.

Погода у Києві, Львові, Одесі та Харкові на тиждень (скрін: gismeteo.ua)