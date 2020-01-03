Украину снова накроет снегом: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине принесет неприятный сюрприз накануне Рождества

Погода в Украине в субботу, 4 января, снова резко ухудшится и синоптики предупреждают о сильном штормовом ветре и снегопадах. Свой прогноз на длинные выходные написала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Она сообщила, что уже в субботу, 4 января в Украину вернется мокрый снег, который в воскресенье охватит все области страны.

"На выходных, в субботу и воскресенье, в Украине увеличится количество осадков. К нам придет атмосферный фронт, который принесет 4 января мокрый снег и дождь в западных областях, вечером еще и на севере. А 5 января осадки распространятся на большинство областей, однако будут периодическими и недолгими. Ветер будет завывать с северо-запада, умеренный, разве что в западных областях его порывы будут сильными", - написала Диденко.

Температура воздуха ночью будет низкой, -1 -5 градусов, днем ожидается потепление до +1 +5 градусов, местами до +5 +8 градусов.

Карта погоды

В Киеве на выходных также пройдет мокрый снег и повысится температура воздуха в дневные часы.

"В Киеве 4 января вечером и 5 января ожидается мокрый снег и дождь, днем в субботу побудет еще сухая погода. Ночная температура воздуха составит -2 -4 градуса, дневная +1 +4 градуса", - сообщила Диденко и рассказала о погоде на Рождество.

"В Сочельник и на Рождество – небольшой и умеренный морозец, снег и мокрый снег более вероятен 7 января везде, кроме южной части страны", - отметила синоптик.