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В Украину идет аномальное потепление: синоптик назвал дату

STYLERЖизнь    17.02.2020 - 12:01
В Украину идет аномальное потепление: синоптик назвал дату
Погода в Украине обрадует тех, кто ждет весну (Коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине в конце зимы обрадует украинцев

Погода в Украине с 17 февраля станет по настоящему весенней, в нашу страну идет существенное потепление. В некоторых областях дневная температура достигнет +13 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице. Тепло придет уже с 18 февраля.

"Новую февральскую неделю можно называть мартом, так и изменчивость погоды, и температура воздуха, и свежие ветры, а также смешанные осадки ближе к выходным - все это скорее ранняя весна, чем зимние проявления. 18-го февраля в Украине ожидается дневная температура воздуха +5 +13 градусов", - написала Диденко.

По словам синоптика, дожди могут пройти в западной части Украины, может быть они немного поделятся влагой с Винницкой, Черниговской и Житомирской областями.

Киевлян ждет теплый и солнечный вторник, 18 февраля.

"В Киеве вторник ожидается теплым, + 8 + 10 градусов, существенные осадки - вряд ли. Небольшое похолодание в Украину придет во второй половине недели, а осадки появятся ближе к выходным. Вечерняя темнота постепенно отодвигается - весна близко", - отметила Диденко.

В Украину идет аномальное потепление: синоптик назвал датуСиноптическая карта (facebook.com/tala.didenko)

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